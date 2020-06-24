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24.06.2020 - 12:42 | | AA

Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde Suriye'de faaliyette bulunduktan sonra Türkiye'ye geldiği ve Denizli'de hücre evinde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi Irak vatandaşı zanlı gözaltına alındı.

Zanlının ikametindeki aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Korku dolu anları anlattı! Sele kapılan kadını görüntülemiştiİstanbul Esenyurt'ta sel sularına kapılarak sürüklenen kadını görüntüleyen aile konuştu. O sırada balkonda cep telefonuyla görüntü çektiklerini söyleyen anne ve kızı "Sular aniden geldi. Biz tesadüfen yakaladık o anı." diye konuştu.
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