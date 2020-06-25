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25.06.2020 - 17:43 | | DHA

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! 9 kişi tutuklandı

Denizli’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! 9 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 hafta teknik ve fiziki takip yaparak, uyuşturucu tacirlerini tespit etti. Dün de eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen ev ve iş yerleri ile araçlara yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 130 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ecstasy, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 940 lira ele geçirildi. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

 

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