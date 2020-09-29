Depo, daire, minibüs... Hepsi yandı

Balçova'da hurdacılık yapan Kazım Alkan'ın depo olarak kullandığı Onur Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katının önüne bıraktığı eşyalar, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen sebeple alev aldı. Büyüyen alevler önce park halindeki minibüse, ardından da depo ve üzerindeki daireye sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunan bir vatandaş, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında park halindeki 35 Y 4874 plakalı minibüs zarar görürken, depo ve üzerindeki daire kullanılamaz hale geldi. Apartmanın diğer dairelerinin ise boş olduğu bildirildi.

Bu arada, dün Balçova Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin, deponun önünde bulunan eşyalar sebebiyle Alkan'ı uyardığı ve boşaltması için tutanak tuttuğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.