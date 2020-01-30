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30.01.2020 - 12:03 | | İHA

Deprem anında hayvanların panik anı böyle görüntülendi!

Elazığ depreminde Malatya'da bulunan bir hayvan çiftliğindeki büyükbaş hayvanların panik anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

Deprem anında hayvanların panik anı böyle görüntülendi!

Elazığ’ın Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Malatya'nın Yazıhan ilçe kırsalında bulunan bir çiftlikteki hayvanların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde depremin olduğu akşam saat 08:55 sıralarında hayvanların çit ile çevrili barınakların içerisinde panik ve bilinçsizce koşmaları ve yaşadıkları huzursuzluk yer aldı.

 

 

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