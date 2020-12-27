27.12.2020 - 11:56 | | İHA
Deprem anında pencereden atladı!
Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir vatandaş, kendini pencereden aşağı attı. Şahsın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Elazığ’da saat 9.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı.
Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise bir vatandaş depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.