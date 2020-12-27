MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem anında pencereden atladı!
ABONE OL
27.12.2020 - 11:56 | | İHA

Deprem anında pencereden atladı!

Elazığ’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde panikleyen bir vatandaş, kendini pencereden aşağı attı. Şahsın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Deprem anında pencereden atladı!

Elazığ’da saat 9.37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında iş yerlerindeki vatandaşlar koşarak dışarı kaçtı.

Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir binada ise bir vatandaş depremin korkusuyla kendini camdan aşağı attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Aşağı atlayan ve yaralanan adamın yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Yere yıkılıp kalkan ve yola yığılan şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem anında pencereden atladı!

Deprem anında pencereden atladı!

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Emeklilere güzel haber! Mahkeme kabul etti...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Sakarya'da aile faciası, baba ile kızı...

Kriket oynayan grup polisi görüce böyle kaçtı!

Kriket oynayan grup polisi görüce böyle kaçtı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet