Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 14 Ağustos? | Son depremler listesi Kandilli - AFAD

Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 14 Ağustos 2020 son depremler...

SON DEPREMLER - DEPREM Mİ OLDU 14 AĞUSTOS 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE IRAK SINIR BÖLGESİNDE DEPREM

Türkiye Irak Sınır Bölgesinde saat 10.26'da 5.0 km derinliğinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

ERZİNCAN'DA DEPREM

Erzincan Derebaşı-Refahiye'de saat 10.04'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.