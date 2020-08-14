14.08.2020 - 11:11 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 14 Ağustos? | Son depremler listesi Kandilli - AFAD
Son depremler listesi yayınlanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı 14 Ağustos son depremler listesine göre en son nerede deprem oldu? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler...
Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. İşte 14 Ağustos 2020 son depremler...
SON DEPREMLER - DEPREM Mİ OLDU 14 AĞUSTOS 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRKİYE IRAK SINIR BÖLGESİNDE DEPREM
Türkiye Irak Sınır Bölgesinde saat 10.26'da 5.0 km derinliğinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
ERZİNCAN'DA DEPREM
Erzincan Derebaşı-Refahiye'de saat 10.04'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yolda yürüyen adamın telefonunu konuşurken kulağından çaldılarKız arkadaşıyla kaldırımda yürüyen genç bir adamın cep telefonunu konuştuğu esnada kulağından çaldılar. Kız arkadaşının şoke olduğu olayda neye uğradığına şaşıran adam dakikalarca kapkaççıları kovaladı ancak yakalayamadı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.