Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (14 Haziran) Kandilli - AFAD son depremler listesi

Gün itibariyle merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ilçesinde meydana gelen son dakika depremi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremlriyle ilgili aramalara başladı. İşte 14 Haziran Pazar günü saat 17:24'de meydana gelen Bingöl depremi ile ilgili tüm bilgiler...



DAKİKA DAKİKA BİNGÖL DEPREMİ AYRINTILARI!

18.25: İçişleri Bakanı Soylu'dan peş peşe açıklamalar geliyor. Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, 'Tunceli, Muş, Elazığ, Erzincan... Valilerimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde deprem hissedildi ancak hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor' dedi.

18.24: Bingöl Valisi, Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık' dedi.

18.23: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yayladere yolunda depremden kaynaklı heyelan oluştuğu bildirildi, yol açma ekipleri yola çıktı. AFAD, Jandarma ve UMKE Ekipleri sevk edildi. Köylerimizde tarama devam etmektedir' ifadelerine yer verdi.

18.20: Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz' dedi.

18.08: Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir' denildi.

17.55: CNN Türk'e konuşan Geçitli köyü muhtarı Bedri Özmen can ve mal kaybının olmadığını bildirdi. 5-6 evin yıkıldığını belirten Özmen, 'Ben evin önündeydim. Köyün merkezinde dolaşıyorum bazı evler yıkılmış' dedi. Kaynarpınar Köyü muhtarı Özbek Akbaylı da taş duvarlı evlerin komple yıkıldığını belirtti.

17.50: Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan CNN Türk'te yaptığı açıklamada, 'Şehir merkezine geçiyoruz. İlçe merkezimizde çok sıkıntılı bir durum görünmüyor.ç Genel durumu tespit ettikten sonra sizlere daha sağlıklı bilgi veririz inşallah. Köylerle ilgili herhangi bir sağlıklı bilgi alamadık' dedi.

17.34: AFAD'dan yapılan açıklamada saat 17.34'de bir artçı deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.6 olarak açıklandı.





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