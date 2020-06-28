Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (28 Haziran) AFAD - Kandilli son depremler listesi yayımlandı

Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...



DAKİKA DAKİKA MUĞLA DEPREMİ AYRINTILARI!









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