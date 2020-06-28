28.06.2020 - 20:54 |
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (28 Haziran) AFAD - Kandilli son depremler listesi yayımlandı
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan ve İzmir dahil birçok çevre ilde hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
DAKİKA DAKİKA MUĞLA DEPREMİ AYRINTILARI!
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (28 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.