Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (28 Şubat son depremler listesi) En son saat kaçta deprem oldu?

VAN'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ



Gelen son dakika haberine göre, saat 09.16 sıralarında merkez üssü Van Tuşba olan 3.8 büyüklünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

MANİSA YİNE SALLANDI!



Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.

Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü... Son dakika haberine göre, Manisa'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.2 olarak açıklanırken yaşanan deprem 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ