28.02.2020 - 23:09 |
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (28 Şubat son depremler listesi) En son saat kaçta deprem oldu?
Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak bugün merkez üssü Van'ın Tuşba ve Manisa'nın Akhisar ilçeleri olan 3.8 ve 3.2 şiddetinde iki deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
VAN'DAN KORKUTAN DEPREM HABERİ
Gelen son dakika haberine göre, saat 09.16 sıralarında merkez üssü Van Tuşba olan 3.8 büyüklünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
MANİSA YİNE SALLANDI!
Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.
Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü... Son dakika haberine göre, Manisa'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.2 olarak açıklanırken yaşanan deprem 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.