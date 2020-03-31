Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (31 Mart Salı) Kandilli - AFAD canlı yayınlıyor: Son depremler haritası!

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 31 Mart Salı günü meydana gelen son dakika depremleri haritası...



ADANA 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!



Kandilli Rasathanesi, saat 21:29'da Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (31 MART)



































