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06.11.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Deprem sırasında ameliyata devam

İzmir’de büyük yıkıma yol açan deprem sırasında Op. Dr. Safiye Can Küçükgül, göz ameliyatı yaptığı hastasını bırakmadı. Alsancak’taki 8 katlı özel hastanenin 7’inci katında 62 yaşındaki Peyami Yalıncı’ya lokal anestezi verildi.

Deprem sırasında ameliyata devam
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

15-20 dakika sürmesi planlanan ameliyatın en kritik anında binanın sallanması üzerine Dr. Küçükgül süreci çok iyi yönetti. Dr. Küçükgül, “Sarsıntı başlayınca elimdeki kesici ameliyat aletlerini güvene aldım. Bir yerlerin yıkıldığını hissediyorduk ve binamızın da yıkılabileceğini biliyorduk. Ama hastanın gözü açıktı ve yarım kalırsa kör olma riski vardı. Körlük riskini göze alamazdım ve sarsıntı geçene kadar bekledim. 40-50 saniye süren depremin ardından
ameliyatı hızlıca tamamladım” dedi.

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