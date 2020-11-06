Deprem sırasında ameliyata devam

15-20 dakika sürmesi planlanan ameliyatın en kritik anında binanın sallanması üzerine Dr. Küçükgül süreci çok iyi yönetti. Dr. Küçükgül, “Sarsıntı başlayınca elimdeki kesici ameliyat aletlerini güvene aldım. Bir yerlerin yıkıldığını hissediyorduk ve binamızın da yıkılabileceğini biliyorduk. Ama hastanın gözü açıktı ve yarım kalırsa kör olma riski vardı. Körlük riskini göze alamazdım ve sarsıntı geçene kadar bekledim. 40-50 saniye süren depremin ardından

ameliyatı hızlıca tamamladım” dedi.



