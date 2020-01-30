Deprem toplanma plazaları!

Olası Marmara depremine yönelik en çok tartışılan konuların başında, deprem toplanma alanlarının imara açılması geliyor. İstanbul Valiliği’nin oluşturduğu Afet Koordinasyon Kurulu, 1999-2003 yılları arasında İstanbul’da olası bir deprem sonrasında afet toplanma alanı olarak 470 yer belirlemiş, 62 cadde ise ‘1.Derece Acil Ulaşım Yolu’ yapılmıştı.

Ancak, aradan geçen 20 yıllık süreçte geçici toplanma alanı olarak ayrılan yerlerin birçoğu imara açılırken, olası bir depremde ulaşım yolu olarak planlanan pek çok güzergah da adeta otopark haline geldi.



İstanbul’daki; Zorlu AVM, eski Ali Sami Yen ve Likör Fabrikası alanı, Bakırköy Osmaniye’deki Forum AVM başta olmak üzere, Anthill (Şişli), Starcity Outlet Center (Bahçelievler), Zaman Gazetesi (Bahçelievler), Meydan AVM (Bahçelievler), Sahilpark Veliefendi (Zeytinburnu), Onaltı Dokuz (Zeytinburnu), Ora AVM (Bayrampaşa), Forum İstanbul (Zeytinburnu), Ataköy Konakları Capacity AVM (Bakırköy), Selenium Plaza (Beşiktaş) deprem toplanma alanları listesinde bulunan ve imara açılan yerlerin başında geliyor.



Deprem toplanma alanları hakkında en detaylı bilgi ise E-Devlet sisteminde yer alıyor. E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra sitedeki arama motoruna AFAD yazıldıktan sonra, ekranda çıkan Acil Toplanma Sorgulama seçeneği tıklanıyor. Açılan sayfada herkes oturduğu il, ilçe, mahalle, cadde ve sokak bilgilerini girdikten sonra ikamet ettiği yerin en yakınındaki toplanma alanlarının listesini görebiliyor.



İstanbul’da afet durumunda toplanma alanlarının listesi ise şöyle:



Abide-i Hürriyet: Adalet Sarayı.

Kartal Adliyesi: Binanın olduğu bölge toplanma yeri idi.

Merdivenköy Mahallesi Çocuk Esirgeme Kurumu Arazisi: Satılıp imara açıldı.

Bostancı Mahallesi: Eski Taç Spor’un yeri imara açıldı.

Ağaoğlu MyCity Bahçelievler: Çadırkent Alanında bulunuyor.

Kapatılan Zaman gazetesi: Yenibosna’da gazete binasının arazisi çadır alanı.

Meydan AVM: Merter’de toplanma yeri idi.

Levent İETT Garajı: Toplanma yerine Dubai Kuleleri yapılacak.

Bomonti Anthill: Projenin bulunduğu alan Acil Eylem Planı’nda ‘Helikopter pisti’ ve ‘Çadırkent’.

Forum İstanbul: Bayrampaşa’da çadırkent.