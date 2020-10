Deprem yıktı tsunami yuttu

Ege Denizi’nde dün merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerle birlikte, Atina’dan İstanbul’a kadar hissedilen deprem, İzmir’de büyük yıkıma yol açtı. Depremin ardından da Seferihisar’da küçük çaplı tsunami yaşandı. AFAD, 17 binada yıkım ve hasar yaşandığı; 1’i boğulma olmak üzere 21 kişinin öldüğünü, 799 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İzmir ve çevresi, dün saat 14.51’de büyük bir depremle sarsıldı. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü, Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığı olarak duyurdu. Deprem, başta Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka olmak üzere kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

İstanbul bile sallandı

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti. AFAD, Aydın’da 54, Manisa’da 5 ve Balıkesir’de de 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

17 bina yıkıldı

Depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Depremin en büyük hasarı Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka’ya verdiğini söyleyen Bakan Kurum, “Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. Yaralı vatandaşlarımızın 8’i yoğun bakımda, 5’i de ameliyata alındı. 4 binamız tamamen çökmüş durumda. Her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmakta. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır” dedi.

Yaklaşık 10 saat sonra yıkılan 4 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. AFAD, İzmir’de büyük yıkıma yol açan depremde en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini 799 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaşamını yitiren bir kişinin boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahsur kaldılar

Depremin en çok etkilediği Bayraklı’da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp, canlarını kurtardı. Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı. Yetkililer, vatandaşlardan hasarlı binalara girilmemesini istedi.

Tekneler sürüklendi

Seferihisar Sığacık’ta depremin ardından deniz sularının yükselmesiyle tsunami oluştu. Yaklaşık 1.5 metreyi bulan sular nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, sele kapılan Fatma Erçetin (86) boğuldu. Tsunami nedeniyle birçok araç ve marinada demirli yelkenli tekneler de denize sürüklendi.

Kuşadası’nda 5.1 korkuttu

AFAD, hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirtirken, depremin ardından İzmir’de büyüklüğü 4.8’e kadar ulaşan 277 artçı sarsıntı yaşandığı açıklandı. AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada ise Ege Denizi’nde, Aydın’ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, İzmir’de meydana gelen depremin ardından paniğe yol açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Sisam’da da can kaybı

Ege Denizi’ndeki 6.6 büyüklüğündeki depremin, Sisam Adası’nda hasara yol açtığı bildirildi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem nedeniyle adada çok sayıda bina ve yol hasar gördü. Deprem, Sisam Adası’na 300 kilometre uzaklıktaki başkent Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi. Yunan devlet televizyonu ERT’nin haberine göre, deprem sırasında Vathi kasabasında okuldan evlerine dönmekte olan 17 yaşlarında biri kız 2 öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı. Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamadı. Karlovasi bölgesinde tarihi bir kilisenin yıkıldığı kaydedildi. Karlovasi Limanı’nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı.

BUSE MUCİZESİ

Can kaybı ve yaralıların olduğu depremde mucizeler de yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayraklı 283. Sokak’ta enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz’la telefonda konuştu. Genç kıza moral veren Pakdemirli, “Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?” dedi. Enkaz altındaki Buse, “Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım” derken Pakdemirli, “Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret” karşılığını verdi. Ekiplerin sabırlı ve özverili çalışması 9.5 saat sonra sonuç verdi. Enkazdan çıkarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakan Pakdemir’li, “Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse’ye yakın bir yerde” dedi. Aynı enkazdan Erol Subaş ve Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. 17 yaşındaki Umut Demir de enkazdan sağ çıkarıldı. Öte yandan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in eşi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel’in enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkânları seferber ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan, şunları söyledi: “Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir. AFAD, Emniyet teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli, canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu bizzat yerinde sağlamak üzere süratle olay yerine ulaşmışlardır. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik. Binaları hasar gördüğü veya olayın şokundan kurtulamadıkları için henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza da gereken iaşe ve ibate desteğini sağlıyoruz.”

“Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir’den gelen bu haber gerçekten bizi derinden üzmüştür” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemizin en doğusundan en batısına kadar tehlikeli bir deprem kuşağında yaşadığı gerçeğini her sarsıntıyla bir kez daha hissediyoruz. Afet ve acil durumlara müdahale için uzun süredir üzerinde çalıştığımız planları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz. İnşallah ülkemizi her geçen gün afetlere karşı çok daha hazırlıklı hale getiriyoruz.”

ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS GÖRÜŞTÜ

‘Birlik olma zamanı’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege’deki depremin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti. Miçotakis, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu. Erdoğan’a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirten Miçotakis, “Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Miçotakis’in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi. Erdoğan, Twitter’dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in mesajını alıntılayarak İngilizce yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, ben de tüm Yunanistan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye de Yunanistan’a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir.”

Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Yaraların bir an önce sarılması için tüm gücümüzle halkımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'de incelemelerde bulunacak.

Bahçeli: Üstesinden geleceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremi yaşayan İzmir için “geçmiş olsun” mesajı yayımladı. Bahçeli, “Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin” ifadelerini kullandı.

Dünyadan destek yağdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem sonrası yaşanan can ve mal kayıpları nedeniyle Türkiye ve Yunanistan’a geçmiş olsun mesajı iletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Kalbim depremden etkilenenlerle. NATO, müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan’a yardıma hazırdır.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Yunanistan ve Türkiye açıklarındaki güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. AB yardım sağlamaya hazırdır.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin: Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, bölgeye Fransız yardımları anında ulaştırılır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla “geçmiş olsun” dileklerinde bulunduğu ve yardıma hazır olduklarını söylediği bildirildi.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

İsrail’den orduya ‘acil yardım’ talimatı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusuna acil durum desteği sağlamak için hazırlanma ve İzmir’e arama/kurtarma ekibi gönderme talimatı verdi.

Gantz, sosyal medya hesabından, “İsrail ordusuna Türkiye’ye acil yardıma hazırlanma talimatı verdim. Askeri temsilciler İsrail’deki Türk askeri ataşesi ile görüştü” paylaşımını yaptı. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği de Twitter hesabından, “Tel Aviv’in kardeş şehri olan İzmir’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İhtiyaç olması halinde, İsrail Türkiye’ye insani yardım için hazırdır” paylaşımında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, “Ülkemizde ve Yunanistan’da gerçekleşen deprem sonrasında Yunan mevkidaşım @NikosDendias aradı. Birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İhtiyaç halinde karşılıklı olarak yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.