Depremin kalıntıları Konak'ta kaldı

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, İzmir'de bazı binalar yıkıldı, birçok yapıda da hasar oluştu. Depremde en fazla zarar gören Bayraklı ve Bornova ilçelerinde temizlik çalışmaları günler önce tamamlandı. Ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri sürerken, Konak ilçesindeki Umurbey Mahallesi'nde ise depremde yıkılan iki duvarın enkazı henüz kaldırılmadı. Duvarlardan birinin altında kalan 4 araç zarar gördü. Araçlardan 2’si henüz duvarın enkazı altında bulunuyor. Sokağa çekilen şeritle giriş-çıkışlar yasaklanırken, bölgedeki vatandaşlar ise temizlik çalışmalarının yapılmasını bekliyor.



'CANIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK'



Yıkılan duvar nedeniyle aracının kullanılmaz hale geldiğini belirten Ayhan Yermilli, "Deprem anında da buradaydım. Az bir sarsıntı olunca kendimizi hemen dışarıya attık. Ardından sallantılar şiddetlendi. O sırada asfaltın dalgalandığını gördüm. Eski yapılar dökülmeye başlayınca daha da korktuk. Arabamız da park halindeydi ve üzerine taşların dökülmeye başladığını gördük. Ancak o sırada sadece kendi canımızı kurtarmaya çalışıyorduk. Düşen taşlar sebebiyle aracım perte çıktı. Klasik bir araçtı. Kurtarabildiğimiz kadarını kurtarmaya çalışacağız. Allah devletimizden razı olsun. Çok yardımcı oldular. Türkiye'nin her yerinden maddi ve manevi destek görmek hepimizi çok rahatlattı" ifadelerini kullandı.



Mahallede esnaflık yapan Ahmet Pamukçu, manzarayı ilk gördüğünde kendi dükkanının yıkıldığını zannettiğini kaydederek, "Deprem anında kendi işlettiğim kahvehanenin önünde oturuyordum. Büyük bir gürültü kopunca ben de caddeye çıktım. Tozdan göz gözü görmüyordu. Deprem sona erince sokağa baktım ve önce benim kahvehanemin yıkıldığını düşündüm. Ancak duvar arabaların üzerine yıkılmış. Mahallenin bazı yerlerinde yıkıntılar ve çatlaklar var. Araçlar da komşumuzun. Yetkililer gelip tutanak tuttular ancak temizleme çalışmaları hala başlamadı" diye konuştu.