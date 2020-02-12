‘Depremler doğal değil iddiası yalan’

Kimlikleri belli olmayan iki yabancı, lokasyonu belli olmayan bir harita üzerinde Türkiye’deki depremlerin doğal olmadığı iddiasını ortaya atarken, “Hayır doğal hiçbir şey yok. Bu ülkeye saldırı. Artık bombalar kullanmıyorlar. Tektonik silahlar kullanıyorlar. Bunu doğal afetmiş gibi gösterebiliyorlar. Dünya tarafından kabulü olmayan bir kötülük. Güvende olabileceğimiz hiçbir yer yok” ifadelerini kullanıyor.

‘O video aptallık’

Deprem uzmanları ise sosyal medyada ilgi çeken deprem videosunu ‘Aptallık’ olarak yorumlarken, İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, şunları söyledi: “Videoyu yükleyenler gerçekten süper geri zekalı kişiler. Harita koordinatlarındaki ayrıntıyı almayıp, rakamları yuvarladığınızda tüm depremleri aynı hatta olmuş gibi görürüsünüz. Sayı yuvarlama tekniğiyle insanları kandırmaya çalışıyorlar.

Sadece 1 metreküp kayanın ağırlığı 3 ton. Depremlerde milyarlarca ton kayanın kırılması, enerji boşalımı söz konusu. Böylesi devasa kütlelerin, 20 kilometre altında elektromanyetik akım, rüzgar veya bulutla harekete geçirildiği iddiası akıl noksanlığı değilse, şarlatanlıktır. Kullandıkları veri seti doğru değil” dedi.

“İki aklı evvel, bir video çekiyor ne yazık ki, bir sürü insan da bu oltaya geliyor” diyen Prof. Dr. Yaltırak tepkisini, şu sözlerle özetledi: “Gökyüzündeki bulutlara bakarak, dış güçlerin deprem saldırısında bulunacağı iddialarını ortaya atan bir grup var. Bulutlar, yerin 20 kilometre altındaki fayları harekete geçirecek kadar güçlü bir enerji üretiyorsa biz insanların, yüzeyde köfte gibi kızarmış olması gerekir. Dünya düzcüler gibi bu insanlar da bilimsel gerçeklere inanıyorlar ancak nemalanmak adına bu tür saçmalıkları ortaya atıyorlar. Bırakın bulutları yakınımızdan dev bir asteroid geçse bile, yer altındaki fayları etkileyemez. İnsan yapımı bir cihaz ile noktasal atış yaparak yerin 20 kilometre altındaki milyarlarca ton kayayı hareket ettirmek bilim dünyası açısından gülünç.”

‘Tamamen asparagas’

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da, söz konusu videoyu daha önce izlediğini belirterek şunları söyledi: “Saçma demek bile hafif bir tabir olacaktır. Tamamen asparagas, uzmanlığı olmayan kişilerin uydurmaları. Yapay deprem diye bir şey yok. Depremlerin faylardaki yerlerini biliyoruz. İstediğin koordinatı alıp rastlantısal olarak bir düzen oluşturmaya kalkarsan bunun adı bilim değil zırva olur. Bu videoyu hazırlayanlar tüm depremlere bakmak yerine, belli başlı sarsıntıları alıp yorum yapıyorlar. Volkan ve depremler olmasa dünya düdüklü tencere gibi patlar.”