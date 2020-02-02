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02.02.2020 - 14:36 | | AA

Derbi eğlencesi ölümle bitti

Büyükçekmece'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası galibiyeti kutlayan bir grup genç, gürültü nedeniyle kendilerini uyaran şahsın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda bir genç hayatını kaybetti.

Derbi eğlencesi ölümle bitti

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izleyen Ahmetcan Avşar ve iki arkadaşı, maçın ardından alkol alarak Büyükçekmece sahilindeki boş araziye geldi. Müziğin sesini açarak derbi galibiyetini kutlayan gençler, gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir şahıs tarafından uyarıldı.

Yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Aracından pompalı tüfeğini alan şahıs, gençlere 4 el ateş etti. Avşar bir anda yere yığılırken, arkadaşları gencin bayıldığını sandı. Avşar'ı araca bindirerek hastaneye götürmeye çalışan gençler, bu sırada göğsünde kanama olduğunu fark etti. Avşar'ı araçları ile hastaneye götürmeye çalışan gençler, bir yandan da polis ekiplerine haber verdi. Hastane yolunda polisle karşılaşan gençler, olayı anlatarak yardım istedi. Vakit kaybetmeden Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürülen Avşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gençlerin polisle karşılatığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis, pompalı tüfeği ve zanlının aracını buldu. Polisin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Derbi eğlencesi ölümle bitti

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