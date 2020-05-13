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13.05.2020 - 16:04 | | DHA

Derik'te 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 12 gözaltı

Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1'i kadın, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Derik'te 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 12 gözaltı

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Bozok Mahallesi Harmanlı mezrasında meydana geldi. Beyazoğlu ve Bekler aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Saime (35) ve Süleyman Bekler (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Bekler'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 12 kişiyi gözaltına alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için mezranın giriş ve çıkışında önlem aldı.

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