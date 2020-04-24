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24.04.2020 - 18:11 |

Derin İsminin Anlamı Nedir? Derin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Derin günümüzde hem sözlük anlamı olarak hem de isim kapsamında kullanılmaktadır. Bu bağlamda her iki anlamının ortak olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda kulağa hoş gelen telaffuzu nedeniyle kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Peki, Derin isminin anlamı nedir? Derin ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Derin İsminin Anlamı Nedir? Derin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Derin Türkçe kökenli isimlerden biridir. İsim olarak kullanılmasının yanı sıra aynı zamanda sözcük anlamında da gündelik yaşamda sıkça değerlendirilir. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında derin ismi ‘yüzeyi tabanından uzak olan’ anlamı ile geçmektedir.

Derin Ne Demek?

Derin sözcük ve isim anlamı ile ortak şekilde kullanılan kelimelerden birdir. Özellikle son yıllarda isim olarak internet üzerinden çok sık araştırılıyor. Anne ve babalar kız çocuklarına bu ismi verebilmek için anlamını öğrenmeye çalışmaktadır. Derin ismi ise ‘yüzeyi tabanından uzak olan’ anlamı üzerinden değerlendirilir. Özellikle okunuşu kapsamında kulağa hoş geldiği için son zamanlarda oldukça popüler hale geldiğini söylemek mümkün. Anne ve babalar kız çocukları için bu ismi keyifle verebilir.

Derin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kız çocuklarına bu ismi vermek isteyen ebeveynler derin adının Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu isim Kur'an'da geçmemektedir. Türkçe kökenli bir isim olarak günümüzde yerleşen ve beğeni toplayan en güzel adlar arasında yer almaktadır. Bu ismi kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Tek başına değerlendirebilir ya da farklı isimler ile beraber bir araya getirebilirsiniz.

 

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