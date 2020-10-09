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09.10.2020 - 14:44 | | DHA

Derneğe şok baskın! Kumar oynayan 43 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir’de derneğe düzenlenen baskında kumar oynarken suçüstü yakalanan 3'ü kadın, 43 kişiye toplam 189 bin 215 TL para cezası kesildi.

Derneğe şok baskın! Kumar oynayan 43 kişi suçüstü yakalandı

Nevşehir'de jandarma ekipleri, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde bulunan bir dernekte kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Köye giden ekipler derneğe düzenlediği baskında 3'ü kadın, 43 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Derneğin mutfak bölümünde yapılan aramada, 1 elektrikli tombala top çekme fanusu, 150 tombala kartonu, 57 tombala oyun pulu, yere dağılmış vaziyette 2 bin 235 tombala oyun pulu, 1 seans çizelgesi puanlama tablosu, 288 üzerleri rakamlı beyaz, sarı, kırmızı, yeşil renklerde pinpon topu, 2 el telsizi, 1 tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Dernek yetkilisi G.K. (24) hakkında kumar oynanmasına imkan sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılırken, 43 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü maddesi gereği kumar oynamak ve sosyal mesafe ihlalinden toplam 189 bin 215 TL para cezası kesildi.

 

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