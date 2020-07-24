Destek Ve Hareket Sistemi Nedir? Destek Ve Hareket Sistemi Organları Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Destek ve hareket sistemi, vücudumuzdaki hareketliliği sağlamak amacıyla, iskelet ve kas sisteminin beraber uyum içinde çalışması durumudur.

Destek Ve Hareket Sistemi Nedir?

Tüm canlıların ortak özeliği olan, vücuda hareket mekanizmasının işlemesini sağlayan, vücuda destek sağlayarak şekil veren ve vücudumuzun bir makina gibi belli bir düzen ve uyum içerisinde çalışmasını ve hareket etmesini sağlayan sisteme 'destek ve hareket sistemi' denir. İskelet ve adalelerden oluştuğu için bu sisteme, iskelet ve adale sistemi de denilebilir.

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bu sistem işlemektedir. Vücuda şekil verir, iç organları korur ve vücudun aktif bir şekilde hareket etmesinin sağlar. Canlıların hareketleri, kas, kemik ve eklemin bir arada uyum içinde çalışması ile gerçekleşir. İnsanlarda destek ve hareket sistemi öğesi olan dokuya, kemik doku yani, iskelet denir.

Destek Ve Hareket Sistemi Organları, Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Destek ve hareket sistemi organları şu şekildedir; Kemikler, vücudumuzda bulunan 280 kemik sayesinde, vücudumuz şu anki şeklini almaktadır. Bunlar, iskeletin bölgeleri olarak geçmekte ve yassı, uzun ve kısa kemiklerdir. Baş, gövde, üst ve alt kısım olarak 4 'e ayrılmaktadır. Sonrasında iskelet sistemini oluşturan bir diğer unsur eklemler gelmektedir.

Oynar, oynamaz ve yarı oynar eklemeler olarak 3'e ayrılmaktadırlar. Çizgili ve çizgisiz düz kaslar da hareket sisteminin bir parçasıdır. Ardından dolaşım sistemi takip eder. Kalp, 4 odacıklıdır. Üstte bulunan kısım kulakçık, Alta bulunan kısım kapakçıktır. Bir tarafta kirli, bir tarafta temiz kan depolanır. Sonrasında damarlar gelir. Atardamar, toplardamar ve kılcal damarlar olarak 3 bölüme ayrılırlar. Tabi ki kan da, bu maddelerden bir tanesidir. Vücut ağırlığımızın 1/13'ü kandır. Sonrasında solunum organları ve sindirim sistemi gelir.

Destek ve hareket sistemini görevleri şu şekildedir; vücutta hareketliliği sağlamak, organizmaya destek olmak, iç organları dışarıdan gelecek tehlikelere karşı korumak, vücudu korumak ve biçimlendirmek, vücuda lazım olan bazı inorganik maddeleri depolamak, vücudu dik tutmak, bazı mineralleri depolamak.

Destek ve hareket sisteminin düzgün çalışması, vücudumuzdaki sinir sisteminin yardımı ile mümkündür. Kas ve kemiklerin birbirine bağlandığı yere 'tendon' denir. Destek ve hareket sistemimizin düzenli işleyişinin aksamasını istemiyorsak, düzenli spor yaparak kemik ve kaslarımızı güçlendirmeli, oturuş pozisyonumuza dikkat etmeli, protein, kalsiyum ve vitamin içeren yiyecekler tüketmeliyiz.