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02.03.2020 - 11:15 | | Ä°HA

Dev fuhuÅŸ operasyonu: 111 kiÅŸi

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde, kiraladÄ±klarÄ± evlerde para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± fuhuÅŸ yapan ve yaptÄ±ran 6'sÄ± travesti toplam 11 ÅŸÃ¼pheli polisin eÅŸ zamanlÄ± operasyonuyla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Son dÃ¶nemin en kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olan operasyon kapsamÄ±nda 111 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.Â

Dev fuhuÅŸ operasyonu: 111 kiÅŸi

Â Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, ihbar Ã¼zerine Efeler ilÃ§esinde faaliyet gÃ¶steren fuhuÅŸ Ã§etesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan teknik ve fizik takip sonucu delilleri toplayan polis, operasyon iÃ§in dÃ¼ÅŸmeye basÄ±ldÄ±. KiraladÄ±klarÄ± evlerde fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± ve yatÄ±rdÄ±klarÄ± belirlenen Ã§eteye yapÄ±lan operasyonda 111 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Belirlenen 13 adrese yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nda, 6â€™sÄ± travesti toplam 11 kiÅŸi yakalandÄ±. FuhuÅŸ yapÄ±lan evlerde ise Ã§ok uyuÅŸturucu ve kurusÄ±kÄ± tabanca ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len fuhuÅŸ Ã§etesi Ã¼yeleri, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde yapÄ±lan sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek adliyeye sevk edilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–te yandan, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, fuhuÅŸ yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 11 ev kapatÄ±larak mÃ¼hÃ¼rlenirken fuhuÅŸ ve fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 kiÅŸiye iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dünyaya ilan etti: O baÅŸlar kalmayacak!CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ToplantÄ± öncesi Bahar KalkanÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžehitler tepesi boÅŸ deÄŸildir, boÅŸ kalmayacak dedi. ToplantÄ±da önemli açÄ±klamalarda bulunan ErdoÄŸan, "Askerlerimizin canÄ±na kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmazlarsa omuzlarÄ±nÄ±n üstünde o baÅŸlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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