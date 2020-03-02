Dev fuhuÅŸ operasyonu: 111 kiÅŸi

Â Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, ihbar Ã¼zerine Efeler ilÃ§esinde faaliyet gÃ¶steren fuhuÅŸ Ã§etesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan teknik ve fizik takip sonucu delilleri toplayan polis, operasyon iÃ§in dÃ¼ÅŸmeye basÄ±ldÄ±. KiraladÄ±klarÄ± evlerde fuhuÅŸ yaptÄ±klarÄ± ve yatÄ±rdÄ±klarÄ± belirlenen Ã§eteye yapÄ±lan operasyonda 111 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Belirlenen 13 adrese yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±nda, 6â€™sÄ± travesti toplam 11 kiÅŸi yakalandÄ±. FuhuÅŸ yapÄ±lan evlerde ise Ã§ok uyuÅŸturucu ve kurusÄ±kÄ± tabanca ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len fuhuÅŸ Ã§etesi Ã¼yeleri, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde yapÄ±lan sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek adliyeye sevk edilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.



Ã–te yandan, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, fuhuÅŸ yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 11 ev kapatÄ±larak mÃ¼hÃ¼rlenirken fuhuÅŸ ve fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 kiÅŸiye iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.