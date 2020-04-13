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13.04.2020 - 10:59 |

Dev petrol arama platformu Boğaz'a girdi!

Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Romanya'dan yola çıkan platform İspanya'ya gidiyor. Platforma Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 5 römorkör eşlik ediyor.

Dev petrol arama platformu Boğaz'a girdi!

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu, "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Romanya'dan yola çıkan platform saat 10.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.

36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformuna çok sayıda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma gemisi eşlik ediyor. Geminin İspanya'ya gittiği öğrenildi.

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