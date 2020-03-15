MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Devlet Arşivleri Başkanlığı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
ABONE OL
15.03.2020 - 19:47 | | AA

Devlet Arşivleri Başkanlığı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 30 Mart'a kadar kapatıldı.

Devlet Arşivleri Başkanlığı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı

 

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, araştırma salonlarının yarından itibaren 30 Mart'a kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

Ankara Valisi Şahin: Semptom şüphesi arz eden hastalarımızın sayısı 5'tirAnkara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlar son dakika açıklamalarında bulundu. “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” diyen Vali Şahin, "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esra Elönü kimdir, kaç yaşında? Esra Elönünün babası Şaban Elenü neden vefat etti?

Esra Elönü kimdir, kaç yaşında? Esra Elönünün babası Şaban Elenü neden vefat etti?

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar!

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Sıcaklıklar koronavirüsü etkiler mi? İşte hava durumu ve o sorunun cevabı

Herkese yetecek kadar makarna var

Herkese yetecek kadar makarna var

Sıradaki Haber