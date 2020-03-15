15.03.2020 - 19:47 | | AA
Devlet Arşivleri Başkanlığı 30 Mart'a kadar salonlarını kapattı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırma salonları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 30 Mart'a kadar kapatıldı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, araştırma salonlarının yarından itibaren 30 Mart'a kadar kapalı tutulacağı belirtildi.
Ankara Valisi Şahin: Semptom şüphesi arz eden hastalarımızın sayısı 5'tirAnkara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşlar son dakika açıklamalarında bulundu. “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” diyen Vali Şahin, "Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerini kullandı.