Devlet arşivlerine ilgi yüzde 466 arttı

Sistemi kullanan araştırmacı sayısı geçen yılın nisan-mayıs 28 bin 868 iken bu sayı 81 bin 880’e ulaştı. Sistemden incelenen belge sayısı yüzde 466 artışla 300 binden 1 milyon 700 bine çıktı. Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri araştırma salonlarının kapatılması üzerine, arşiv belgeleri online erişime açıldı. Bu süreçte araştırmacıların yoğun bir ilgisi olurken, ilginin online ulaşım kolaylığı nedeniyle beklenenden daha fazla olduğu kaydedildi.

Osmanlı belgelerine ilgi

Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın belge tarama sistemi istatistiklerinde geçen yılın 10 Nisan-12 Mayıs dönemine göre ciddi oranda artış yaşandı. Sistemi kullanan araştırmacı sayısı geçen yılın nisan-mayıs 28 bin 868 iken, koronavirüs salgını döneminde bu sayı yüzde 183 artışla 81 bin 880’e ulaştı. Sistemde yapılan araştırma sayısı ise 156 bin 500’den 425 bin 500’e çıktı. Sistemden incelenen belge sayısı yüzde 466 artışla 300 binden 1 milyon 700 bine çıktı. Sistemden temin edilen belge sayısı ise 43 binden 78 bine çıktı. Araştırmacıların özellikle Osmanlı son dönemi arşivleri ile Kurtuluş Savaşı dönemi arşivlerine ilgisi olduğu kaydedildi.

Arşivlere, Devlet Arşivleri internet sitesi veya e-Devlet üzerinde erişim mümkün. Belge Tarama Sistemi BETSİS’e girmek için üye olmak yeterli bulunuyor.