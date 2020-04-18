Devlet Arşivleri’ne onlIne ulaşım

16 Nisan itibariyle üye olan araştırmacılar, belgelerin görüntülerine erişebilecek. Ankara ve İstanbul’da Devlet Arşivleri bünyesinde 60 milyona yakın belge bulunuyor. Dijital ortamda gün yüzüne çıkacak tarihi belgeler arasında, Osmanlı padişahlarıyla ilgili belgeler, anlaşmalar, defterler, vesikalar, divan kararları, yazışmalar, Divan-ı Hümayün defterleri, iskan kayıtları, vergi kayıtları, fermanlar, beratlar, haritalar ve mektuplar bulunuyor. Başta Osmanlı dönemi olmak üzere, Milli Mücadele dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarından kayıtlara, Atatürk’ün doğumundan, ölümüne kadar binlerce tarihi koleksiyona da sanal ortamdan ulaşmak mümkün olacak.



Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinde muhafaza edilen arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması çalışmaları bir süredir devam ediyordu, ancak tamamına ulaşılamıyordu. Belgelerin e-arşiv sistemine aktarılmasıyla Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait milyonlarca tarihi belgeye bir tıkla ulaşılabilecek.



