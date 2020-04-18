MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Devlet Arşivleri’ne onlIne ulaşım
ABONE OL
18.04.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Devlet Arşivleri’ne onlIne ulaşım

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Türk ve yabancı araştırmacılar ve akademisyenlerin çalışmalarının aksamaması için üye olanlara online sistem üzerinden arşivleri açma kararı aldı.

Devlet Arşivleri’ne onlIne ulaşım
KIVANÇ EL Ankara

16 Nisan itibariyle üye olan araştırmacılar, belgelerin görüntülerine erişebilecek. Ankara ve İstanbul’da Devlet Arşivleri bünyesinde 60 milyona yakın belge bulunuyor. Dijital ortamda gün yüzüne çıkacak tarihi belgeler arasında, Osmanlı padişahlarıyla ilgili belgeler, anlaşmalar, defterler, vesikalar, divan kararları, yazışmalar, Divan-ı Hümayün defterleri, iskan kayıtları, vergi kayıtları, fermanlar, beratlar, haritalar ve mektuplar bulunuyor. Başta Osmanlı dönemi olmak üzere, Milli Mücadele dönemi ve cumhuriyetin ilk yıllarından kayıtlara, Atatürk’ün doğumundan, ölümüne kadar binlerce tarihi koleksiyona da sanal ortamdan ulaşmak mümkün olacak.

Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinde muhafaza edilen arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması çalışmaları bir süredir devam ediyordu, ancak tamamına ulaşılamıyordu. Belgelerin e-arşiv sistemine aktarılmasıyla Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait milyonlarca tarihi belgeye bir tıkla ulaşılabilecek.

Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sedat hoca da korona kurbanı

Sedat hoca da korona kurbanı

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

Corona virüs salgınında son durum!

Corona virüs salgınında son durum!

Yoğun bakımda büyük düşüş

Yoğun bakımda büyük düşüş

Sıradaki Haber