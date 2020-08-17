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17.08.2020 - 07:00 |

Devlet eli ile genel önlemler alınmalı

IPSOS Milliyet okurları için derledi. Toplum olarak bilmek ile yapmak arasındaki boşluktayız...

Devlet eli ile genel önlemler alınmalı

Vaka sayılarında yeniden gözlemlenen artış büyük bir memnuniyetsizlik yaratmış durumda, her dört kişiden üçü normalleşme sürecinin kötü ilerlediğini düşünüyor. Neredeyse her on kişiden dokuzu diğer insanların tedbirsizlikleri nedeni ile umutsuzluğa kapıldığını belirtiyor, ikinci bir dalga yaşanacağını düşünenlerin oranı ise haftalar içinde %67’den %82’ye yükseldi. Covid-19 salgını gündemimizden asla düşmedi, her on kişiden sekizi vaka sayılarının seyrini günlük olarak takip ediyor. Daha önceki haftalarda tespit ettiğimiz üzere bireyler olarak salgın ile mücadelede çok büyük kısmımız kendi adımıza yapmamız gerekeni biliyoruz, kurallara uyduğumuzu düşünüyoruz, en azından beyanlarımız bu yönde. Ancak konu diğer insanların davranışlarına geldiğinde bu sefer yine büyük bir çoğunluğun doğru davranmadığına inanıyoruz. Burada bir çelişki var. Aynı anda hem on kişiden dokuzu doğru davrandığını belirtirken hem de toplumda on kişiden dokuzu tedbirsiz olamaz. Toplum olarak bilmek ile yapmak arasındaki boşluktayız gibi görünüyor, yapmamız gerekeni biliyor ancak hakkıyla yapmıyor gibiyiz. Yeniden devlet eli ile genel veya bölgesel önlemler alınması gereken günlere yaklaşıyor olduğumuzu düşünüyorum.

Devlet eli ile genel önlemler alınmalı

Devlet eli ile genel önlemler alınmalı

Devlet eli ile genel önlemler alınmalı

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