04.10.2020 - 13:15 | | DHA
Devrilen otomobili yol ortasında bırakıp, kaçtılar
Şanlıurfa’da refüje çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki 2 kişi, kaza sonrası olay yerinden kaçtı.
Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 63 ACC 843 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada iddiaya göre otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, araçtan çıkarak, kaza yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Yerli otomobil fabrikasının inşaatının son hali!Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.