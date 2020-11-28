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28.11.2020 - 09:09 | | İHA

Devrilen polis midibüsünde 1 polis şehit

 Mersin'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Devrilen polis midibüsünde 1 polis şehit

Mersin'in Tarsus ilçesinde Alifakı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kazada şehit olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde saat 10.00’da düzenlenecek törenin ardından Anamur ilçesi Karadere köyü mezarlığında ikindi namazını müteakip defnedilecek.

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