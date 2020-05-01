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01.05.2020 - 14:21 | | DHA/İHA

Son dakika... Devrilen traktörün altında can pazarı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Haşim Çayır ile eşi Gülendam Çayır yaralandı. Traktörün altında sıkışan Haşim Çayır, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Devrilen traktörün altından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Devrilen traktörün altından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
Devrilen traktörün altından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı
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Yüksekova ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Bölük köyünde yaşayan Haşim (39) ve Gülendam Çayır (36) çifti, sabah saatlerinde pancar toplamak amacıyla tarlaya gitmek için traktörle yola çıktı.

Haşim Çayır yönetimindeki traktör, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede engebeli arazide kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada Gülendam Çayır oturduğu yerden fırlarken, eşi Haşim Çayır ise traktörün altında kaldı.

Yaralı çiftin yardımına, bölgedeki tarlalarda pancar toplayan köylüler koştu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Gülendam Çayır, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler eşi Haşim Çayır'ın kurtarılması için çalışma başlattı.

Çayır'ı çıkarılamayınca, iş makinesi çağırdı. İş makinesinin kaldırdığı traktörün altından yaklaşık 3 saat sonra kurtarılan Haşim Çayır da eşinin götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Devrilen traktörün altında can pazarı

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