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14.09.2020 - 15:04 | | DHA

Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Şevki Coşkun (57) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!

Kaza, sabah saatlerinde Hekimhan'ın Kocaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına giden Şevki Coşkun'un kullandığı 44 HV 443 plakalı traktör, Karaağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Coşkun'u görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şevki Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun'un cansız bedeni, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

 

 

Bakan Karaismailoğlu Çanakkale'deUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu."400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamını tamamlamış olacağız"
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