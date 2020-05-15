Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaza, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karalar köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden ilçe merkezine giden Azmi Ünlü yönetimindeki 58 YC 351 plakalı ve römork takılı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi.

Kazada sürücü Ünlü, traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün altında sıkışan Ünlü'nün cansız bedeni, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Yıldızeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından vinçle çıkardı.

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Azmi Ünlü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.