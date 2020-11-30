MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü
ABONE OL
30.11.2020 - 01:18 | | DHA

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlikte çalışan Süleyman Erol (75) ve eşi Fatmana Erol (70), işleri bittikten sonra eve dönmek için traktörle yola çıktı. Süleyman Erol yönetimindeki 48 EH 887 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada yaşlı çift traktörün altında kaldı.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonrası yaşlı çifti traktörün altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süleyman ve Fatmana Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından yaşlı çiftin cansız bedeni, otopsi için Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi 65 yaş üstü hangi saatlerde sokağa çıkabilir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet