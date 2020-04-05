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05.04.2020 - 14:59 | | DHA

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Adana'da traktörle bir bahçeye bakım işine giden çiftçi Ercan Üçkan (37), aracın devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Kaza, Seyhan ilçesindeki Küçükçıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ercan Üçkan, bahçe bakım işi için Küçükçıldırım Mahallesi'ne geldi. Bahçe yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Üçkan, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üçkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çıkarttığı Üçkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

 

Yerli ilaç devi şirket açıkladı! Corona virüse umut olacak ilaçCorona virüse umut olacak ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Alınan bilgilere göre ilk parti üretildi ve Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. Corona virüs tedavisinde kullanılan bu ilaç ilk gün 4 tablet daha sonra ise 7 ve 10 gün içinde ikişer talep olarak kullanılıyor. Yani bir hastaya 2 kutu düşüyor. Bu ilacın corona virüs tedavisine iyi geldiği düşünülüyor.
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