DGS 2020 tercih sonuçları için gözler o tarihe çevrildi... Ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı'da tercihler 2 Ekim'de tamamlanmıştı... Bugün itibarıyla tercihlerin üzerinden 4 gün geçti ve her geçen gün heyecan daha da artıyor. Sonuçlar için kritik günlerin içindeyiz ve sürekli olarak DGS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yöneltiliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den duyuru gelmiş değil. Geçen yık sonuçlar başvurulardan 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 9 Ekim'de...

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir