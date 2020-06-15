DGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2020 Dikey Geçiş Sınavı
DGS başvuruları ne zaman alınacak sorusu Üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 9-17 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yarın başlayacak olan başvurular öncesinde yayımlanacak olan kılavuzda DGS sınavına ilişkin detaylar netlik kazanacak. 9 Ağustos sınavında gerçekleştirilecek olan DGS sınavı 9 Eylül'de adaylara duyurulacak...
DGS başvuruları konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen vatandaşlar her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavını için başvuruların ne zaman alınacağını merak içerisinde araştırmayı sürdürüyor.
DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Sitede fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek.
2020-DGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL