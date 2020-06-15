DGS başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2020 Dikey Geçiş Sınavı

DGS başvuruları konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen vatandaşlar her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavını için başvuruların ne zaman alınacağını merak içerisinde araştırmayı sürdürüyor.



DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Sitede fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek.



2020-DGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)

SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL