ÖSYM tarafından DGS ek tercih duyurusu geldi mi? DGS ek tercihler ne zaman alınır?

DGS ek tercih için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda... DGS tercih sonuçlarının ardından örgün Öğretim için 870, ikinci öğretim için 8, uzaktan eğitim için 505 ve açıköğretim için 16.023 toplamda 17.406 boş kontenjan kaldı. Bu kontenjanlara başvurmak isteyenler DGS ek tercih alınacak mı? DGS ek tercihler ne zaman alınır? diye soruyor.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN AÇILACAK?

DGS ek tercih için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Geçen sen ek tercihler, sonuçlardan 26 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 2 Kasım tarihine çevrilmiş durumda...