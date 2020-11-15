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15.11.2020 - 16:58 |

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi?

DGS ek tercih başvurularının sona ermesinin ardından sonuç tarihi merak edilmeye başlandı. Üniversite adayları günler ilerledikçe 'DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da artıyor. İşte geçen yıl yaşanan süreç...

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama geldi mi?

DGS ek tercih sonuçları için heyecan had safhada... Üniversite adayları bir an önce sonuçlara ulaşmak istiyor. Bu nedenle sıklıkla DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yöneltiliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den DGS ek tercih sonuç tarihi hakkında bir açıklama henüz yok. Geçen sene ek tercih başvuruları 7 Ekim'de bitmiş, sonuçlar 14 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl gözler 18 Kasım'a çevrilmiş durumda...

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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