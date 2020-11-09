DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih kılavuzu 2020 | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta uygulanan DGS ile ilgili süreç devam ediyor. 5-11 Kasım tarihleri arasında DGS ek tercihleri alınıyor. İkinciye tercih yapan adaylar ise oldukça heyecanlı. Peki DGS ek tercih kılavuzunda yer alan taban puanlar ve kontenjanlar kaç? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

DGS ek tercih ücreti 20 TL.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarakÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM, konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.