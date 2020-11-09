MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih kılavuzu 2020 | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
09.11.2020 - 10:15 |

DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih kılavuzu 2020 | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılmış fakat herhangi bir üniversitiye yerleşemeyen öğrenciler için DGS ek tercihleri alınmaya başladı. 5 Kasım'da başlayan DGS ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020'de sona erecek. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih kılavuzu 2020 | Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta uygulanan DGS ile ilgili süreç devam ediyor. 5-11 Kasım tarihleri arasında DGS ek tercihleri alınıyor. İkinciye tercih yapan adaylar ise oldukça heyecanlı. Peki DGS ek tercih kılavuzunda yer alan taban puanlar ve kontenjanlar kaç? DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

DGS ek tercih ücreti 20 TL.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarakÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

DGS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM, konuya ilişkin duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 hırsız 187 saatlik güvenlik kamerası incelenip, yakalandı!

2 hırsız 187 saatlik güvenlik kamerası incelenip, yakalandı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Sıradaki Haber