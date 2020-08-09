DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek ve sınav süresi ne kadar? İşte 2020 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı

DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Dikey Geçiş Sınavı için kısa bir süre kaldı. DGS sınav giriş belgeleri ise https://ais.osym.gov.tr adresinden alınabiliyor. Sınav başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki DGS sınavoı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2020 DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı, 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ