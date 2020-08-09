MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek ve sınav süresi ne kadar? İşte 2020 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı
ABONE OL
09.08.2020 - 09:50 |

DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek ve sınav süresi ne kadar? İşte 2020 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı

DGS sınavı bugün gerçekleştirilecek. Önlisans programlarını lisans programlarını tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın saat kaçta başlayıp ve kaçta bittiği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte DHS sınav giriş-çıkış saati ve sınav giriş belgesi alma ekranı...

DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek ve sınav süresi ne kadar? İşte 2020 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı

DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Dikey Geçiş Sınavı için kısa bir süre kaldı. DGS sınav giriş belgeleri ise https://ais.osym.gov.tr adresinden alınabiliyor. Sınav başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki DGS sınavoı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2020 DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı, 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika! İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı.Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir' denildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto 8 Ağustos sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Sayısal Loto 8 Ağustos sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Adana’da 830 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da 830 bin kaçak makaron ele geçirildi

Sıradaki Haber