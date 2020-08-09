09.08.2020 - 09:50 |
DGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek ve sınav süresi ne kadar? İşte 2020 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı
DGS sınavı bugün gerçekleştirilecek. Önlisans programlarını lisans programlarını tamamlamak isteyen adayların girdiği sınavın saat kaçta başlayıp ve kaçta bittiği ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte DHS sınav giriş-çıkış saati ve sınav giriş belgesi alma ekranı...
DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Dikey Geçiş Sınavı için kısa bir süre kaldı. DGS sınav giriş belgeleri ise https://ais.osym.gov.tr adresinden alınabiliyor. Sınav başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki DGS sınavoı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
2020 DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı, 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 150 dakika olacak.
DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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