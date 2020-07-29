DGS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM DGS sınav giriş belgesi için tıklayınız

Dikey Geçiş Sınavı için artık çok kısa bir süre kaldı. Sınav öncesi en önemli husu DGS sınav giriş belgeleriydi. Adaylar günlerdir sınav yerlerini beklerken az önce ÖSYM'den duyuru geldi. ve sınav giriş belgeleri açıklandı.

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

ÖSYM yaptığı duyuru ile sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını aktardı ve şöyle denildi:

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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