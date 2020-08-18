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18.08.2020 - 10:05 |

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diket Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta gerçekleşti ve adaylar sınav sonrası sonuçlara odaklanmış vaziyette... Sınavın üzerinden 9 gün geçti, günler ilerledikçe net sonuç tarihi konusuda kafa karışıklığı yaşayanlar, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunu yoğun bir şekilde yöneltiyor.

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 9 Ağustos'ta kritik sınava giren binlerce lisans adayı, bir an evvel sonuçların ilan edilmesini isterken ısrraşı bir şekilde sonuç tarihini araştıruyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre DGS sonuçları 9 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Fakat kurum saate ilişkin net bir duyuru yapmış değil.

DGS TERCİHLERİ HAKKINDA

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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