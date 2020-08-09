DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? 2020 DGS soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu?

DGS sınav heyecanı başladı. Bugün 10.15'te başlayan DGS sınavın sonucu ise ÖSYM'nin takvimine göre 9 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav bitiminde sorular ve cevaplar ile ilgili detaylara yönelecekler. Peki 2020 DGS soruları ve cevap anahtarı belli oldu mu?

2020 DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih bulunmuyor. Ancak önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.