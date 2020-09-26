DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS tercihleri 25 Eylül tarihinde başladı. DGS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte taban puanları, kontenjanları, tercih kılavuzu ve tercih ekranı ile ilgili detaylar sınava girenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2020 DGS tercihleri ile ilgili ayrıntılar...
Adayların büyük bir heyecanla beklediği DGS tercih süreci başladı. 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında DGS tercihleri yapılacak. Tercihler adaylar tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. DGS başvuru kılavuzunda çeşitli detaylar yer alıyor. İşte DGS tercih kılavuzu 2020...
2020 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adayların merakla beklediği DGS tercihleri başladı. Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek.
Tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercihlerin tamamlanmasından sonra sonuçlar açıklanacak.
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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
DGS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte taban puanları ve kontenjanlar merak konusu oldu.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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