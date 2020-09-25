DGS tercihleri ne zaman sona erecek? 2020 DGS tercih başvurusu nasıl yapılır?

DGS tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya başladı. Binlerce Önlisans öğrencinin merak içerisinde beklediği 2020 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. adaylar 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasından ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 tercih kılavuzunu inceledikten sonra başvurularını ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. Ayrıca hangi önlisans bölümünden mezun olan adayların hangi Lisans bölümlerini tercih edebileceğine dair bir tablo'da adayların bilgisine sunuldu.

Örneğin Önlisans Ağırlama Hizmetleri bölümünden mezun olan ve DGS sınavına katılım sağlayan ve tercih yapacak olan bir aday Ekonomi ve Finans, İşletme, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programlarını tercih edebilecek. Adayların mezun olduğu veya olacağı önlisans programına göre tercih yapabilecekleri Lisans programlarına ÖSYM DGS tercih kılavuzunda yer alan Tablo-2'den ulaşabilirsiniz.

TABLO 2 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. 25 Eylül'de alınmaya başlanan DGS tercihleri 2 Ekim tarihine kadar devam edecek. Adaylar bu süre içerisinde DGS tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

2020 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ