DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS tercihleri hangi tarihler arasında alınacak?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tarafından tercih işlemleri ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce adayın katılım sağladığı 2020 DGS sınavı 7 Eylül tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından en merak edilen konular arasında ise tercihlerin ne zaman alınacağı geliyor. Peki 2020 DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Yayımlandığı anda haberimiz güncellenecektir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

DGS tercihlerinin YKS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınması bekleniyor. Pandemi nedeniyle Üniversitelerde eğitime nasıl devam edileceği konusu da netlik kazanmadı.