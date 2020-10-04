DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı tercihleri 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Bugün itibarıyla aradan iki gün geçerken her geçen gün sonuç tarihi araştırması yapılıyor. En çok yöneltilen soru ise DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? şeklinde... İşte detaylar...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den duyuru gelmiş değil. Geçen yık sonuçlar başvurulardan 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 9 Ekim'de...

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.