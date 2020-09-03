Dhl Kargo Takip (Kargom Nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır? Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

DHL Proview ile gönderinizin durumunu hızlı ve online bir şekilde öğrenebilirsiniz. DHL bu anlamda tüm ekspres talimatların ve gönderilerin takip edilmesi alanında hizmet sağlamaktadır. DHL'de hesabı olan müşteriler hesaplarındaki tüm gönderileri ProView ile takip edebilmektedir. Bu yöntem internet tabanlı gönderi durumu görüntüleme özelliğine sahiptir. Fakat bu yöntem için ProView hizmetinin takibin yapıldığı ülkede olması gerekir.

DHL Kargo Takip (kargom nerede) Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

DHL ProView DHL ekspres sahiplerine veya belirleyecekleri kişilere gönderi teslim edildiği veya alındığı zaman teslimatların veya gönderilerin müşterilere gönderi takip hizmetidir. Bu işlemleri kısa mesaj veya e-posta yolu ile yapmaktadır. Bu sayede müşteriler nerede olursa olsun istedikleri yerden kargoların durumları hakkında bilgi alabilirler. Kargolar teslim edildiğinde veya alındığında e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilmektedir.

DHL eTrack ile en fazla 50 adet ekspres gönderiye kadar takip yapabilir ve e-posta tarafından bilgi alınabilmektedir. DHL ExpresSms ise kullanıcılara tek bir gönderinin dağıtım sürecinin takip edilmesine imkan sağlamaktadır. Konşimento numarası ile kısa mesaj göndererek kısa sürede sizlere gönderi hakkında durumunun bilgileri verilir.

Takip No İle Gönderi Sorgulama Yöntemi

Müşteriler DHL Ekspres ile kargolarının nerede olduklarını öğrenmenin bir başka yolu ise Dhl Kargo takip numarası ile yapılan işlemlerdir. İnsanların en çok sordukları sorulardan birisi olan takip numarası ile öğrenmek en kolay yöntemdir. Sizlere verilen takip numarası ile kargolarınızın durumunu öğrenebilirsiniz. Bunun için kargolama sırasında sizlere verilen takip numarasını DHL internet sitesine girip takip ekspres alanına girilmelidir. Kod girildikten sonra ileri sekmesine tıklayarak kargo hakkında tüm detaylı bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise DHL konşimento sorgulama ile takip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Konşimento numarası gönderinizin nereye gittiğini, nerede olduğunu veya ne zaman ulaşacağı hakkında bilgileri vermektedir.