Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un hayatına dair bilgiler atama sonrası araştırılmaya başlandı. İşte Prof. Dr. Mehmet Karakoç biyografisi..

PROF. DR. MEHMET KARAKOÇ KİMDİR

Dicle Üniversitesi yeni Rektörü Mehmet Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı hocalarından olan Karakoç, daha önce Karabük Üniversitesi’nde görev yaptı.