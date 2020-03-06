MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Didim'de 83 sığınmacı kurtarıldı
ABONE OL
06.03.2020 - 04:01 | | AA

Didim'de 83 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde Yunan adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan 2 lastik bottan biri battı. Türk sahil güvenlik ekipleri batan bottaki 14, diğer bottaki 69 sığınmacıyı kurtardı.

Didim'de 83 sığınmacı kurtarıldı

 

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarında Yunan adasına geçmeye çalışan toplam 83 sığınmacıyı taşıyan 2 lastik bottan birinin hava koşullarından dolayı batması üzerine bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahalede bulundu.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, batan bottaki 7'si çocuk 14 kişi ile diğer bottaki 69 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Didim Devlet Hastanesine kaldırılan sığınmacılardan durumu ağır olan bir çocuk, Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan diğer sığınmacılar ise Didim Marina'ya götürüldü.

Sığınmacılar, botlarının Yunan botu tarafından batırıldığını ve üzerlerine benzin döküldüğünü iddia etti.

Didimde 83 sığınmacı kurtarıldı

Didimde 83 sığınmacı kurtarıldı

Didimde 83 sığınmacı kurtarıldı

Didimde 83 sığınmacı kurtarıldı

Didimde 83 sığınmacı kurtarıldı

Didimde 83 sığınmacı kurtarıldı

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da yangın! 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

Adana'da yangın! 4 yaşındaki Sümbül hayatını kaybetti

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber