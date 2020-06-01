Didim’de plajlar yağış nedeniyle yine boş kaldı

1 Haziran 2020 itibariyle normalleşme adımları çerçevesinde kafeterya, kıraathane, lokanta ve pastaneler yeniden faaliyetlerine başlarken, plajlar ve milli parklar yeniden vatandaşın kullanımına açıldı. Aydının turistik ilçesi Didim’de Haziran ayında yağışlar etkili olurken sabah saatlerine başlayan yağışlar günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebebiyle ilçe merkezindeki bir çok kıraathane ve lokanta yine boş kalırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Öte yandan ilçede turizm kalbi olan Altınkum Yalı Caddesi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle sessizliğini korudu. Yalı caddesindeki bir çok işletme sahibi mekanlarını açmadığı görülürken, bazı işletmelerin ise açık olduğu görüldü.

Belediye tarafından hazır hale getirilen Altınkum plajında ise, sosyal mesafe kurallarına uygun şezlong uygulamasına başlandığı görülürken, plajın ise yine boş kaldığı görüldü.

Yağış nedeniyle sahile kimsenin gelmediği görülürken, işletme sahipleri, “1 Haziran’da işletmelerin açılmasıyla hareket beklerken,yağmurdan dolayı sahiller bomboş, inşallah birkaç güne her şey yoluna girer virüsten kurtuluruz. Plaj bugün boş böyle hava yağmurlu” diye konuştular.